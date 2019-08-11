2019-08-11T16:34:06+03:00
Происшествия

Астраханец избил подростка до реанимации

Врачи борются за его жизнь
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину задержали, идет расследование.Мужчину задержали, идет расследование.Фото: Евгения ГУСЕВА
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ЧП произошло восьмого августа в селе Оранжереи Икрянинского района. 17-летний подросток зашел в магазин за продуктами. Возле прилавка он встретил 20-летнего знакомого. Ссора завязалась на пустом месте. Одному не понравился тон другого. Но после окрика продавца соперники разошлись. Но как оказалось ненадолго.

Молодой человек встретил 17-летнего парня снова в местном парке и вспомнил обиду, которая в одурманенной алкоголем голове показалась чуть ли не смертельной. Он набросился на подростка. Сначала ударил руками по лицу, затем два раза ногой по голове. Гуляющие в парке люди подбежали остановить мужчину. Мальчишка самостоятельно добрался до дома, но к вечеру его стало тошнить, разболелась голова. Родители вызвали скорую, которая сначала доставила его в районную больницу, затем в городскую, а когда поняли, что состояние очень тяжелое, в детскую клиническую больницу имени Селищева.

Сейчас подросток находится в критическом состоянии в реанимации. Врачи борются за его жизнь.

- Уголовное дело возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Мужчину задержали. Расследование продолжается, - сообщил "КП-Волгоград" руководитель Икрянинского следственного отдела СУ СК по Астраханской области Дмитрий Жирнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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