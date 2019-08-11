Две тысячи волгоградских пенсионеров привили от пневмококковой пневмонии
Прививки делают не только детям, но и взрослым. А сейчас по стране идет масштабная вакцинация пожилых людей. Дело в том, что именно люди с ослабленным иммунитетом становятся жертвой различных инфекций. В Волгоградской области в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» провели вакцинацию мужчин и женщин старше 55 лет. Две тысячи человек, проживающих в социальных учреждениях города, получили дозу антител против пневмококковой инфекции. Пневмония опасна осложнениями и при запущенном лечение может привести к летальному исходу.
В прививочной кампании участвовали 22 медучреждения. Медики выезжали в дома-интернаты, геронтологический центр, в психоневрологический диспансер.
Кстати, с июля 2019 года в отдаленных районных начали курировать 36 машин, чтобы привезти пожилых пациентов в больницу и обратно. Так же развивается, по словам облздрава, в регионе служба помощи на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU