Две тысячи волгоградских пенсионеров привили от пневмококковой пневмонии

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-11T12:58:16+03:00

В отдаленных районах работают спецавтомобили для доставки пожилых пациентов от дома до больницы и обратно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Именно пожилые люди чаще всего болеют этой опасной инфекцией

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Прививки делают не только детям, но и взрослым. А сейчас по стране идет масштабная вакцинация пожилых людей. Дело в том, что именно люди с ослабленным иммунитетом становятся жертвой различных инфекций. В Волгоградской области в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» провели вакцинацию мужчин и женщин старше 55 лет. Две тысячи человек, проживающих в социальных учреждениях города, получили дозу антител против пневмококковой инфекции. Пневмония опасна осложнениями и при запущенном лечение может привести к летальному исходу.

В прививочной кампании участвовали 22 медучреждения. Медики выезжали в дома-интернаты, геронтологический центр, в психоневрологический диспансер.

Кстати, с июля 2019 года в отдаленных районных начали курировать 36 машин, чтобы привезти пожилых пациентов в больницу и обратно. Так же развивается, по словам облздрава, в регионе служба помощи на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU