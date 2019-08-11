Преподаватели – 60, врачи- 56: сколько получают в Волгограде бюджетники

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-11T10:49:23+03:00

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Эти цифры опубликовал Волгоградстат. Специалисты ведомства посчитали данные по зарплатам сотрудников бюджетной сферы за полгода. Средние заработки. Получились весьма приятные цифры, а некоторые очень даже удивительные для самих бюджетников. И если вы педагог или среди знакомых есть врач, у вас есть прекрасная возможность сравнить "де юре" и "де факто".

Самыми богатыми среди «коллег» оказались преподаватели вузов. У них в месяц выходит в среднем 60856 рублей. Считали вместе и профессоров и аспирантов. На втором месте врачи. Их зарплата со всеми надбавками 56761, причем медики в федеральных учреждениях получают на порядок больше, чем в областных и муниципальных больницах. Третье почетное место заслужили научные сотрудники. Их заработок 49 тысяч в месяц.

Ну и по мере убывания: преподаватели колледжей, лицеев и училищ – 34 тысячи, учителя – 32 тысячи, педагоги дополнительного образования – 31 тысячу, работники культуры – 28 тысяч, средний медперсонал - 28 тысяч, младший медперсонал - 27 тысяч, воспитатели детсадов - 27 тысяч, соцработники 27 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU