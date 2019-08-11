Под Волгоградом из психушки сбежали два опасных преступника

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-11T09:59:26+03:00

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Пропажу медперсонал Волгоградской областной психиатрической больницы, расположенной в станице Ложки Калачевского района, обнаружил под утро 11 августа. В палате на втором этаже сбежали два пациента: они отжали решетку на окне и дали деру. О побеге сотрудники сразу же сообщили в полицию.

Сбежал Роман Юрьевич Смородов, ему 30 лет. В больнице на лечении находился 8 месяцев. В 2004 году был осужден по статье «убийство». На вид худой, высокий – рост около 180 сантиметров, короткие русые волосы. На нем красная футболка, темные джинсы и черные шлепки. Из особых примет – шрам на верхней губе.

Роман Смородов осужден за убийство.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Второй сбежавший – Анатолий Андреевич Машанин, ему 31 год. В больнице с января этого года. Он также был судим, на его счету грабеж и неправомерное завладение транспортным средством. Он высокий, короткие темно-русые волосы, славянская внешность. На нем светло-желтая пижама и шлепанцы.

Анатолий Машанин осужден за грабеж.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

До этого оба преступника находились в камышинской колонии. Их привезли в областную психиатрическую больницу на обследование. Консилиум врачей решил, что они опасны и оставил их у себя на принудительное лечение.

Всех, кто видел этих людей или знает, где они могут находиться, просьба сообщить по телефону дежурной части Калача-неа-Дону 8 (84472) 3-37-69 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU