Фермеры Волгоградской области собрали 100 тысяч тонн овощей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-11T09:39:12+03:00

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На этой неделе Андрей Бочаров встретился с президентом и рассказал Владимиру Путину об успехах в АПК, то есть в сельском хозяйстве. Ведь мы не только обеспечиваем зерном себя, но и соседние регионы. Так же и с овощами. На данный момент фермеры и крупные агрохолдинги собрали 100 тысяч тонн овощей. Основная доля урожая приходится на Среднеахтубинский, Городищенский, Ленинский, Светлоярский и Быковский районы. Две трети растений плодоносят на открытом грунте.

По данным областной администрации уже убрали с полей 25 тысяч тонн лука, 13 тысяч тонн огурцов, 12 тысяч тонн помидоров, 10 тысяч тонн капусты, шесть тысяч тонн моркови, пять тысяч тонн кабачков, две тысяч тонн перцев, пять тысяч тонн картофеля, 20 тысяч тонн бахчевых (арбузов, дынь).

Процент к предыдущему году пока не называют. Потому что сбор урожая в самом разгаре. Но по данным Волгоградстата в прошлом году в регионе собрали миллион тонн овощей, а картофель 218 тысяч тонн. Так что до показателей прошлого года еще собирать и собирать.

ИСТОЧНИК KP.RU