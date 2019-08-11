Водитель без прав устроил аварию в Волжском

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-11T09:02:13+03:00

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Авария произошла около 8 часов вечера в Волжском. 44-мужчина ехал на своей грузовой «Газели» по улице Пушкина в сторону Александрова. Поток машин в это время был уже не такой плотный, но водитель все равно вплотную ехал к ближайшей машине. А когда 30-летний волжанин за рулем «Дэу Нексии» сбавил скорость, грузовичок врезался легковушке в зад. В результате аварии помощь медиков понадобилась 11-летнему пассажиру «Нексии». Но госпитализации не потребовалось, после осмотра ребенка отпустили домой.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, водитель Газели был лишен прав, так что он не должен был садиться за руль, - сообщил «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще одна авария произошла в Камышинском районе. Там водитель на «Калине» ехал со стороны хутора Вихлянцево в сторону федеральной трассы. 73-летний мужчина на прямом участке дороги не справился с управлением, зацепил обочину и угодил в кювет. Сам он не пострадал, а вот его супруге досталось. Ее на «скорой» отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU