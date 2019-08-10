2019-08-10T17:27:22+03:00
Спорт

«Ротор» в гостях вырвал победу у «Томи»: 0-1

Победный гол с пенальти забил Султонов [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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И еще три победных очка в свою копилку положил «Ротор». Сегодня, 10 августа, в рамках 7-го тура Олимп-Первенство ФНЛ сине-голубые выиграли у ФК «Томь» со счетом 0:1. Победа, да еще и в гостях!

Это, кажется, невероятным, но «Ротор» закрепился в тройке лидеров Футбольной Национальной лиги. Победа в Томске стала уже пятой с начала сезона 2019/2020. И на данный момент у команды 16 очков на счету. Таким результатом сейчас может похвалиться только московское «Торпедо».

Хотя эта победа в Томске была нелегкой. С первых минут матча подопечные Игоря Меньщикова взяли инициативу в свои руки, и выглядели на поле более уверенно. Но добиться результата в первом тайме так и не смогли, хотя по статистике они больше владели мячом, и активнее били по воротам. Но на перерыв команды ушли без голов.

Победный гол волгоградского Ротора в матче с ФК Томь.ФНЛ 10 авуста 2019 Султонов 83"

К концу второго тайма наставник сине-голубых сделал сразу несколько замен, укрепив нападение. Но «Томь» ушла в глубокую оборону. И неизвестно, как бы закончилась игра, если б не пенальти. Мухаммада Султонова сбивают в штрафной площадке и судья указывает на 11-метровую отметку. И «Муха» уверенно пробивает по воротам. Гол! И»Ротор» вырывает победу у лидера ФНЛ.

Следующий матч "Ротор" проведет в Казани. 14 августа в рамках 8-го тура сыграет с ФК "Нефтехимик".

ИСТОЧНИК KP.RU

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