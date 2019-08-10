Момент аварии, в которой под Астраханью погибли пять человек, попал на видео

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-10T16:53:22+03:00

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Следователи ГУ МВД по Астраханской области проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла утром 10 августа на трассе «Волгоград-Астрахань». Напомним, в столкновении двух легковушек погибли пять человек, в том числе двое маленьких деток -3-летний мальчик и годовалая девочка. На месте ДТП скончались и их родители - мама и папа, который был за рулем «Лады Приоры». Чуть позже в больнице скончался и пятый участник ДТП - водитель «Хонды Фит». Правоохранители еще разбираются, кто стал виновником этого жуткого столкновения. В помощь им станет запись видеорегистратора с машины, которая следовала за пострадавшими. Он запечатлел момент аварии.

На записи видно, как водитель «Хонды» пытается обогнать едущий впереди него в попутном направлении грузовик. Он то выворачивает на встречную полосу, то возвращается обратно в колонну, завидев встречное авто. Именно он, вероятнее всего, и выскочил перед волгоградской «Ладой» лоб в лоб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/725225" frameborder="0"></iframe> На видео попала авария на трассе Волгоград-Астрахань, где погибли пять человек.Видео - ГУ МВД по Астраханской области.

Дело в том, что иномарка праворульная, и водителю сложно увидеть встречное авто, если впереди грузовик…

Но окончательный вердикт вынесут полицейские после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU