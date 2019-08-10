2019-08-10T15:02:56+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в озере утонул внедорожник с водителем

ЧП произошло в Волго-Ахтубинской пойме
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ночью с 9 на 10 августа в экстренные службы Волгоградской области поступил тревожный звонок: сообщили, что в озере утонула машина с человеком. Произошло это на территории Волго-Ахтубинской поймы. По предварительным данным два друга волгоградца отдыхали за Волгой у озера Денежное (неподалеку от Краснослободска). Что произошло у ребят среди ночи, теперь устанавливают сотрудники волгоградской полиции. Но каким-то образом дорогой внедорожник марки «Range Rover» ушел под воду - прямо в озеро. Причем ушел он туда вместе с его 39-летним владельцем.

Сейчас иномарку вытянули на берег. Известно немного: лишь то, что погибший мужчина - житель Ворошиловского района Волгограда. И что в момент трагедии он был там со своим другом.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. По факту ДТП организована процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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