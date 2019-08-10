До конца лета волгоградцам закрыли леса для посещения

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-10T11:11:44+03:00

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Несмотря на дожди, в Волгоградской области сохраняется жаркая погода. Столбик термометра то и дело подпрыгивает к 30-ти градусной отметке. В связи с этим волгоградские власти приняли решение продлить действие запрета на посещение лесов.

- Режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств продлится до 29 августа. Такое решение принято в связи с сохранением высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах, - сообщают «КП-Волгоград» в управлении Облкомприроды.

И напоминают, что леса постоянно патрулируются, установлены предупредительные аншлаги. Нарушителей предписаний жду большие штрафы: до 5 тысяч рублей с граждан, и до 50-ти тысяч рублей – с должностных лиц. Юридических лиц могу наказать и на 1 миллион рублей, и даже приостановить работу предприятия на 90 дней. Так что лучше воздержитесь от посещения лесов до окончания действия режима.

ИСТОЧНИК KP.RU