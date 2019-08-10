Волгоградцам покажут уникальный котел племен гуннов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-10T11:00:29+03:00

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15 августа в России отмечают свой профессиональный праздник археологи. Волгоградский краеведческий музей тоже не останется в стороне, и уже готовит к этой дате нечто уникальное. Волгоградцам впервые покажут фрагменты удивительной находки - гуннского бронзового котла.

Этот котел нашли на территории Волгоградской области еще четыре года назад. Сейчас идут реставрационные работы. Чем уникальна эта находка? Да тем, кто подобных артефактов - единицы во всем мире.

- Воинственные племена гуннов пересекали наш регион по пути из Центральной Азии в Европу, но во время миграций они не оставили после себя каких-либо значимых археологических памятников. Даже могил гуннов от Урала до Европы насчитывается не более ста, все они обнаружены случайно. На сегодняшний день нет четкого представления о погребальных обрядах, вещах, вооружении этого народа, даже неизвестно, на каком точно языке говорили гунны. С учетом этого любая находка, относящаяся к империи гуннов, имеет колоссальное значение, - поясняют «КП-Волгоград» в музее.

Гуннских бронзовых котлов насчитывается всего 24 экземпляра в России и Европе. Поэтому артефакт Краеведческого музея по праву считается уникальным.

Увидеть его и услышать подробный рассказ можно будет 15 августа. Начало - в 12.00. А после этого для гостей музея проведут познавательную «Экскурсию в темноте».

ИСТОЧНИК KP.RU