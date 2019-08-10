Выходные в Волгограде пройдут с ливнями и грозами

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-10T10:37:00+03:00

А порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду

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Всю неделю погода радовала волгоградцев ясным солнышком и теплой погодой, а вот выходные испортит северо-западный циклон. Волгоградскую область накрыли тучи, которые несут с собой ливни и грозы. Причем дожди будут идти до самого понедельника 12 августа.

Как передает Волгоградский Гидрометцентр, утром и днем 10 августа в отдельных районах ливни, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, утром и днем местами порывы 13-18, а при грозах - до 15-20 метров в секунду. К счастью, хоть температура воздуха останется комфортной: ночью +17…+22 градуса, днем - ; днем +18...+23º, местами до 30 градусов тепла.

Воскресенье, 11 августа, тоже будет ветренным и дождливым.

- Ночью и днем кратковременные дожди. Вечером в отдельных районах ливни, грозы, в том числе и в Вологограде. Порывы ветра при грозе будут достигать 13-18 метров в секунду, - прогнозируют волгоградские синоптики.

Но при этом на улице все еще будет достаточно тепло - до 22 градусов выше ноля, а местами даже жарко - до +27º.

В понедельник тучи развеются, и в Волгоград вернется солнышко. По области, правда, местами еще пройдут кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU