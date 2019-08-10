Отвергнутый волгоградец из мести поджег машину дамы сердца

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-10T10:04:54+03:00

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Месть отвергнутого мужчины может быть не менее опасна, чем у брошенной женщины. В этом убедилась 30-летняя волгоградка. Жительница Ворошиловского района обратилась в полицию с заявлением. Ночью второго августа кто-то поджег ее машину: разбил стекло, облил все горючей смесью и поджег. Он любимой «Дэу Нексии» остался только каркас – восстановлению она не подлежит.

В разговоре со следователем дама начала вспоминать, кто же может так ее ненавидеть, ну или любить. И рассказала, то недавно отказала своему 45-летнему знакомому, который добивался с ней интимных отношений. Разгневанный мужчина обещал устроить ей за это «сладкую жизнь».

Волгоградец во всем сознался: да, действительно решил отомстить за унижение его мужского достоинства отказом. Сейчас в отношении «мстителя» возбудили уголовное дело по статье: умышленные уничтожение или повреждение имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Так же ему предстоит возместить стоимость сгоревшего авто – 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU