Волгоградец получил срок за три найденных 8 лет назад патрона

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-10T09:45:27+03:00

Вместо того, чтобы сдать их полиции, он носил их при себе

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Оружие и его составляющие потенциально опасны всегда: висит ли ружье на стене или боевые патроны просто лежат в кармане. Тракторозаводской районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в ношении и хранении боеприпасов.

История берет начало в 2011 году, когда волгоградец гулял возле пруда в Городищенском районе. На берегу он увидел три охотничьих патрона. Сообщать о находке мужчина не стал, а принес их домой и хранил в качестве сувенира - своего ружья у него не было. Но 2 апреля рано утром он вышел из дома, а в карман положил ту самую находку. С ней его и задержали сотрудники полиции.

- Свою вину обвиняемый полностью признал. Учитывая положительные характеристики, отзывы соседей волгоградцу дали условный, а не реальный срок: 1 год и 4 месяца лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Теперь он должен отмечаться у участкового и не выезжать за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU