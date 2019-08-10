В Волгограде мужчина на иномарке сбил 12-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-10T09:08:02+03:00

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Каждую неделю сразу несколько детей на велосипедах попадают под колеса авто. Аще всего это происходит в частном секторе и во вдорах домов. Очередной случай произошел возле дома по улице Штеменко, 34. 55-летний водитель на «Логане» ехал по внутриквартальной дороге. Мужчина слишком поздно заметил 12-летнего мальчишку на велосипеде. Машина зацепила двухколесный транспорт. Ребенок упал и ударился головой об асфальт. На место аварии вызвали «скорую» и полицию. Школьника увезли в больницу с травмой головы.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

В Ворошиловском районе под колеса авто попала 78-летняя бабушка. Она переходила улицу Циолковского по пешеходному переходу, когда ее сбил 33-летний мужчина на «Шевроле». Пенсионерка попала в больницу с многочисленными травмами.

Кстати, на этом перекрестке страдает уже не первый пешеход. Светофора тут нет, только «зебра», и не все водители на ней притормаживают.

ИСТОЧНИК KP.RU