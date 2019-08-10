Пьяный астраханец на день ВДВ ударил участкового напротив отдела полиции

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-10T08:47:30+03:00

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30-летнего пьяного мужчину участковый Володарского ОВД увидел на улице. Тот был очень не трезв и приставал к прохожим с разговорами за жизнь. Страж порядка сначала пытался уговорить парня идти домой проспаться, но тот не успокоился. Так что полицейский посадил его в машину и доставил к райотделу. Уже возле здания ОВД хулиган со всей силы ударил силовика по спине, за что и был задержан.

Мужчину отправили на медосвидетельствование, но на крыльце больницы он начал крыть полицейских отборным матом, не стесняясь ни пациентов, ни находящихся неподалеку детей.

- Астраханца задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за применение насилия и публичное оскорбление представителя власти. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

Кстати, как говорят односельчане, задержанный был вполне приличным молодым человеком. Даже работал в одной из сельских администраций. Но попался на небольшой взятке. В качестве наказания получил штраф в 400 тысяч рублей. После этого он и начал пить и скатился до местного сельского алкоголика.

ИСТОЧНИК KP.RU