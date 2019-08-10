В Волгограде иномарка протаранила большой футбольный мяч

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-10T08:25:01+03:00

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Авария произошла глубокой ночью – в половине четвертого утра. 34-летний мужчина мчался по улице Рокоссовского в сторону Качинцев на своей «Дэу Нексии». Молодой человек не справился с управлением и сначала выехал на полосу встречного движения, а затем сбил большой футбольный мяч, который установили на перекрестке трех дорог к чемпионату мира по футболу в прошлом году.

В результате аварии пострадали и водитель и его 33-летний товарищ. У них травма головы. Первую помощь оказала проезжающая мимо скорая. Через две минуты на месте были и сотрудники ДПС, поэтому уехать с места ДТП приятели не успели, хотя и собирались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/725164" frameborder="0"></iframe> Иномарка протаранила большой футбольный мяч.

Еще одно ДТП с двумя пострадавшими произошло в Ворошиловском районе. 63-летний мужчина на «БМВ» ехал по улице Рабоче-Крестьянской . Он стал поворачивать на улицу Базисную, но не убедился в безопасности маневра. В итоге протаранил «Рено Логан». Водитель не пострадал, а вот его две 21-летние пассажирки получили травмы головы. Их на «скорой» доставили в больницу.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах этих двух аварий, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU