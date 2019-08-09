2019-08-09T17:01:47+03:00
Общество

В Камышине построят современный речной порт

Но только после того, как полностью обновят набережную города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Но прежде построят вторую очередь набережной в Камышине.Но прежде построят вторую очередь набережной в Камышине.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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За три года в городе Камышин Волгоградской области полностью должны обновить набережную, а потом приступить к строительству здесь нового современного речпорта. Такие амбициозные задачи поставил сегодня на выездном совещании губернатор региона Андрей Бочаров.

Первую часть набережной в Камышине уже привели в порядок, теперь готовят проект на реконструкцию оставшейся части.

- После окончательной реконструкции набережной и причальных стенок речного вокзала Волгограда мы приступаем к серьезной проектной работе, а затем и строительству объекта, который позволит развивать туризм на Волге - принято решение о строительстве в Камышине современного речного порта, - заявил Бочаров.

Камышин - это речные ворота Волгоградской области, и именно сюда в первую очередь будут приплывать по Волге туристы со стороны Саратова. Поэтому развивать это направление просто необходимо.

Еще одно важное решение, принятое сегодня, 9 августа на выездном заседании Градостроительного совета, - после завершения строительства детсада в селе Веселово, построить в районе два современных спортзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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