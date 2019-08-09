В Камышине на дне города выступит Митя Фомин

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-09T16:46:42+03:00

В этом году город будет отмечать свой день рождения 25 августа

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В этом году не только Волгоград раньше обычного отметит свой день города, но и Камышин Волгоградской области. И, если в Волгограде это сделано из-за выборов, которые пройдут 8 сентября, то в Камышине день города решили и вовсе совместить с Арбузным фестивалем. Два праздника за два дня - 24 и 25 августа.

Как вы понимаете, два праздника означает двойное веселье и в два раза больше мероприятий.

24 августа состоится XII Камышинский Арбузный фестиваль «Зело отменный плод!», который в этом году пройдет под девизом: «Подводные богатства – для Арбузного царства!». Фестиваль будет проходить на двух площадках:

- с 9.00 до 14.00 часов на площади Комсомольской,

- с 16.00 до 22.00 часов на стадионе «Авангард» (территории МБУ Спортивной школы №1 городского округа – город Камышин).

- Вас ждут увлекательные конкурсы: «Арбуз-экспо 2019», «Арбузные малыши», «Карнавальный променад», «Арбузные фантазии», «Арбузный сувенир», «Бахчевой страж», «Выставка цветов» и конечно же «Камышинская обжорка». Также в программе Фестиваля шествие «Арбузного карнавала» и «Большие арбузные гонки», - рассказывают в администрации Камышина.

А 25 августа камышан и гостей города ждет большой праздничный концерт, посвященный 351-летию Камышина. И хедлайнером этого концерта станет Митя Фомин - солист музыкальной поп-группы Hi-Fi. Информацию об этом «КП-Волгоград» почерпнул из афиши звезды, которую он выставил в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU