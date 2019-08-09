В Волгограде под суд пойдет супружеская пара «черных риелторов»

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-09T16:09:50+03:00

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В Волгограде разоблачили парочку черных риелторов: эта супружеская чета мошенническим путем «отхватила» две квартиры в Волгограде - в Советском и Дзержинском районах (стоимостью 1,4 и 1,9 миллионов соответственно).

Ей 41 год, ему 42. Супруги, насмотревшись на криминальную хронику по ТВ, решила тоже подзаработать на схеме «черных риелторов». Они находили в Волгограде одиноких и сильно пьющих людей с квартирами и большими долгами за коммунальные платежи, и принимались за их «обработку». Сдружившись, они приносили им продукты и выпивку, втирались в доверие, а потом предлагали хозяину обменять жилье на меньшее по площади, чтобы погасить долги, еще и денег заработать. И два волгоградца таки согласились. В результате лишились единственного жилья.

- Кроме того, женщина подделала документы на квартиру в Москве стоимостью более 17 миллионов рублей и пыталась ее перерегистрировать на себя. Однако, при оформлении прав на недвижимость, липовые документы вскрылись, и регистрацию не удалось провести, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Следователи СЧ СУ УМВД России по Волгограду собрали все улики, да и сама парочка полностью признала свою вину, так что у прокуратуры не возникло вопросов, и она утвердила им обвинительное заключение.

- Ожидать суда обвиняемые будут под стражей. Им грозит до 10 лет колонии, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU