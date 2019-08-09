Волгоградке, продавшей две чужие квартиры и два дома, дали 5 лет колонии

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-09T15:28:51+03:00

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Сегодня, 9 августа, суд Центрального района Волгограда отправил в колонию 48-летнюю женщину, которая несколько лет умудрялась торговать чужой недвижимостью. Эта аферистка заработала 4,6 миллиона рублей на чужой доверчивости, и за это теперь проведет за решеткой 5 лет и 6 месяцев. Такой вердикт вынесли мошеннице.

Как напомнили «КП-Волгоград», в областной прокуратуре, эта барышня была индивидуальным предпринимателем - консультировала клиентов по оформлению сделок с недвижимостью. Понимая, что не все люди разбираются в юридических тонкостях, она решила этим воспользоваться. За два года она продала людям две чужие квартиры - в Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда.

- Получив от покупателей за квартиры 1,5 миллиона и 800 тысяч рублей соответственно, лжериэлтор заверила доверчивых граждан, что сама направит документы для государственной регистрации. А потом сделала для них поддельные выписки из Росреестра на якобы зарегистрированную недвижимость, - говорят в ведомстве.

Кроме того, эта бизнес-леди продала дом с земельным участком в Городищенском районе, на который ей собственник выдал доверенность. Получив за него 1 миллион рублей, она исчезла из его поля зрения.

Позже по такой же схеме она продала еще один дом и участок в этом же районе за 1,3 миллиона рублей. Деньги присвоила себе и пропала.

- Вину свою женщина признала лишь частично. Но суд признал ее виновной по всем инкриминируемым ей статьям. Приговор в законную силу не вступил, - уточнили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU