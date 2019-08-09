В Астрахани спасатели дважды вытягивали из реки пьяного мужчину

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-09T15:08:11+03:00

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Сколько раз спасатели просят: люди, ну не залазьте в реку в пьяном виде. Но нет, всегда найдутся такие «герои». Вчера в Астрахани одного такого «купальщика» дважды спасатели доставали из воды, причем уже чуть живого.

8 августа в 10.40 утра службу спасения на воде «Волгоспас» позвонили очевидцы и сообщили, что районе технического участка Волги «Вододелитель» пьяный мужчина решил переплыть реку, но он настолько пьян, что явно не доплывет. На место срочно выехали спасатели Наримановской станции. Они обнаружили мужчину уже практически без сил и успели поднять его на борт лодки.

- Потерпевшего доставили на спасательную станцию, где ему оказали первую медпомощь. От вызова медиков он категорически отказался и ушел, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГКУ «Волгоспас». - Вечером того же дня к нам опять поступило сообщение из того же района: что там же на техучастке через реку плывет мужчина. Рванули туда второй раз. И какого же было наше удивление, когда мы нашли в воде того самого выпившего астраханца.

Первого заплыва этому астраханцу оказалось мало. И он решил еще раз проверить - на самом ли деле пьяному и море по колено.

- Мужчину второй раз подняли на борт лодки и доставили в спасательную часть. Вот только родственникам уже отдавать не стали, а сразу передали сотрудникам полиции, - говорят в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU