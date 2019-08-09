2019-08-09T13:58:16+03:00
Общество

В Волгограде еще одну управляющую компанию лишили лицензии

Из реестра исключили ООО «РОДНИЧОК»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Еще одну волгоградскую управляющую компанию лишили лицензии: из реестра исключили ООО «РОДНИЧОК», которая обслуживала дом Городищенском районе Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Госжилнадзоре.

К этой управляющей компании накопилось просто огромное число претензий. Во-первых, руководство этой фирмы постоянно уклонялось от проверок инспекции, придумывая различные поводы. Во-вторых, даже в те редкие случаи, когда инспекторы попадали в компанию с проверками, специалисты регулярно фиксировали факты нарушений лицензионных требований. За это ООО «Родничок» регулярно подвергалось административной ответственности. По этой причине Госжилинспекция обратилась в суд с иском об аннулировании лицензии.

- Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил данный иск. В настоящее время судебное решение в силу не вступило и может быть обжаловано, - уточняют в инспекции.

Теперь, если владельцы жилья не проведут собрание самостоятельно, власти обязаны объявить и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации в отношении этого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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