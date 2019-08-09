У профессора волгоградского вуза отберут миллион рублей, которые он заработал на взятках

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-09T12:28:57+03:00

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Слава профессора и заведующего кафедрой ВолГАСУ Александра Богомолова прогремела на весь Волгоград. Вот только не за успехи в ученой деятельности он прославился, а тем, что десять лет - с 2006 по 2017-й -помогал за «отдельную плату» богатым волгоградцам получать степень «доктора наук». За эти годы, как доказало следствие, Богомолов заработал в рублях и долларах 1 миллион 950 тысяч рублей. Часть денег у него изъяли ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий (после того, как задержали за взятки). А вот часть денег он успел потратить на свои нужды. Его Ворошилловский райсуд признал виновным и приговорил к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей. Но прокуратура посчитала, что профессор должен также вернуть государству незаконно заработанные деньги. И подал в суд иск с требованием взыскать с Богомолова все те деньги, которые он получил преступным путем. А это более 1 миллиона рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, суд, рассмотрев иск, удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Судебное решение вступило в законную силу, прокуратурой организовано его исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU