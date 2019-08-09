2019-08-09T12:34:35+03:00
Недвижимость

Что входит в крупногабаритные отходы и к чему относится строительный мусор после текущего ремонта

«Управление отходами - Волгоград» разъяснило, что входит в состав строительных отходов, которые образовались в жилых помещениях после текущего ремонта
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Старые межкомнатные двери это тоже КГО. Фото: УОСтарые межкомнатные двери это тоже КГО. Фото: УО
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Ремонт - это настоящая катастрофа. Но рано или поздно ее приходится пережить каждому. А вот что потом делать с образовавшимся строительным мусором, куда его можно выбрасывать и будет ли его вывозить регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, мало кто знает. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Управлении отходами - Волгоград» такие вопросы от жителей области поступают постоянно. Строительные отходы, которые образуются в жилых помещениях, относятся к ТКО в отличие от мусора с промышленных территорий. И входят они в понятие КГО - крупногабаритныем отходы.

К текущему ремонту жилых зданий можно отнести смену оконных рам, восстановление отделки стен и пола. Поэтому куски дерева, рамы, двери, обрезки обоев, куски плитки, тара от красок, шпаклевки, строительных смесей, клея, а также отходы отделочных материалов - все это относится к КГО, которые вывозятся за счет наших ежемесячных платежей за ТКО. Выбрасывать этот мусор нужно в специальные бункеры - большие баки, расположенные рядом с контейнерной площадкой.

Также к крупногабаритным отходам относятся мебель, бытовая техника.

- Такие отходы направляются сначала на обработку, потом на захоронение. Как правило, они не пригодны для вторичного использования, - пояснил регоператор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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