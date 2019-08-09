Жуткая авария на астраханской трассе: женщина погибла, волгоградка и два ее ребенка в больнице

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-09T11:51:06+03:00

22-летняя девушка за рулем «пятнашки» не справилась с управлением, и машина улетела в кювет

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Один человек погиб и трое получили тяжелые травмы - такой печальный итог аварии, которая произошла в Астраханской области на трассе Р-215 «Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала». А все по вине 22-летней автоледи, которая не справилась с управлением.

Случилось это 8 августа примерно в 13.15. Молодая девушка (жительница Икрянинского района) мчалась на своей «Ладе» пятнадцатой модели, вместе со своей мамой и подругой с детьми. И, видимо, женщины очень торопились, потому как скорость легковушка развила приличную. Вот только не учла девушка, что дорога не терпит торопливых: одно неудачное движение, и она не удержала машину на трассе. «Лада» улетела с дороги в кювет, где перевернулась.

- К сожалению, 53-летняя женщина (мать виновницы аварии) скончалась от полученных травм на месте происшествия. 31-летняя жительница Волгоградской области, а также её дочери 8-ми и двух лет, которые находились на заднем сидении, получили сотрясение головного мозга, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области. - К счастью, девочки находились в детских удерживающих устройствах, благодаря которым им удалось избежать серьезных травм. Все пострадавшие доставлены в медучреждение.

Следователи ОМВД России по Лиманскому району Астраханской области проводят проверку по факту ДТП и вместе сотрудниками Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU