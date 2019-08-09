Участники паркового форума: от Волгограда у нас ощущение легкости и простора

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-09T11:41:08+03:00

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Как создать в городе такое место, где будет хорошо и уютно всем – и людям, и животным, и растениям? Своими мнениями о развитии парков, скверов, общественных пространств в течение двух дней в Волгограде будут обмениваться участники первого международного паркового форума. В пятницу, 9 августа, в коференц-зале отеля «Волгоград» собрались чиновники, отвечающие за благоустройство в разных городах России и мира, руководители парков, зоопарков, ботанических садов, усадьб, ландшафтные дизайнеры, архитекторы, проектировщики. Открыл форум волгоградский губернатор Андрей Бочаров, который попросил у гостей и участников помощи.

- Мы будем благодарны вам за те советы и рекомендации, которые вы нам дадите, - обратился к участникам форума Бочаров. - Возможно, по поводу проблемных мест, которые мы еще не видим, а вы уже сталкивались при реализации ваших проектов. Хотим от вас как от специалистов услышать, то нам нужно сделать, на первом, втором, третьем этапе. Сегодня и завтра вы увидите, какие Волгоград делает первые шаги по восстановлению того наследства, которое у нас было и есть, и как мы создаем новые пространства. Это требует новых подходов, новой инфраструктуры, новых взглядов. У Волгограда, как и у многих городов, которые исторически были построены на Волге, есть особенность - вдоль береговой линии находилась очень большая промышленная зона. И значительная часть берегоукрепления не была сделана изначально. Мы хотим понять, какие применить подходы, чтобы реализовать наши проекты на высоком уровне, а с другой – минимизировать затраты.

Губернатор рассказал, что при создании общественных пространств в Волгограде в последние годы опирались в основном на опыт Москвы.

- Многое брали у вас, ваши подходы. Да, не сопоставимы, конечно, финансовые ресурсы, но мы исходим из тех возможностей, которые у нас есть. У нас мэр Виталий Лихачев очень переживает за город, очень много делает, он в хорошем смысле помешан на благоустройстве, - рассказал Бочаров. И отметил, что в Волгограде перед воплощением любого проекта благоустройства начинают с общественных обсуждений, спрашивают мнения жителей.

Сами гости еще не много успели увидеть в Волгограде – экскурсии по городу запланированы на вечер. Но первым впечатлением уже поделились:

- У меня от вашего города ощущение легкости и простора, - говорит директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм. - Я прогулялся по нескольким улицам, у вас есть ощущение ухоженности зеленых насаждений, видно, что о них думают и заботятся. Первое ощущение - как дома!

ИСТОЧНИК KP.RU