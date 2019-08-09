Астраханец до смерти забил свою тещу молотком и топорами

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-09T11:34:43+03:00

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Большинство убийств совершаются в пьяном угаре. Трагедия, которая разыгралась в Енотаевском районе Астраханской области - не исключение. Очередная попойка закончилась тем, что 37-летний мужчина забил до смерти мать своей сожительницы.

Случилось это в ночь с 17 на 18 апреля текущего года в селе Никольское. 59-летняя женщина выпивала вместе со своей дочерью и ее сожителем. Пили не первый час, и, как водится, пьяные разговоры за рюмкой водки переросли в ссору. Конфликт вспыхнул между пенсионеркой и зятем. Мужчина не выдержал оскорблений, схватил молоток и ударил им «тещу» по голове. А затем еще и двумя топорами добил, нанеся множественные удары в область головы. От полученных травм женщина скончалась на месте.

- Орудия преступления мужчина выбросил в выгребную яму туалета, который находился во дворе дома. А чтобы сожительница не проболталась о случившемся, пригрозил убить ее, если расскажет. Но женщина даже под смертным страхом пришла в полицию и заявила на убийцу ее матери, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Следователи собрали все улики, доказывающие вину 37-летнего мужчины. Его признали виновным по двум статьям - «убийство» и «угроза убийством». Енотаевский райсуд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU