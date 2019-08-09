Четыре самолета посадили в Волгограде из-за болезни пассажиров

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-09T11:27:33+03:00

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Санитарные врачи постоянно контролируют эпидемиологическую обстановку на границе. Каждому пассажиру, который прилетает в Международный аэропорт Волгограда, дистанционно меряют температуру, чтобы не пропустить опасную инфекцию. За семь месяцев проверили 254 самолета. Порой помощь медиков требуется и тем, кто вообще не собирался приземляться в нашем городе. За несколько месяцев четыре самолета совершили экстренную посадку в воздушной гавани Волгограда из-за болезни пассажиров. Но ни инфекционных заболеваний, ни опасных грузов не нашли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, в этом году самолеты прилетали в Волгоград из 16 стран мира, среди которых не только популярные у туристов Грузия, Турция, ОАЭ, Тунис, Греция и Кипр, но и Финляндия, Англия, Австрия, Германия, Швейцария, Ирак. Были прямые рейсы также в Литву, Латвию, Польшу и Узбекистан.

ИСТОЧНИК KP.RU