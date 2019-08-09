Волгоградку, выбросившую с пятого этажа собаку, будут судить за жестокое обращение с животными

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-09T10:50:52+03:00

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На 26-летнюю волгоградку написала заявление в полицию ее 58-летняя знакомая. Пенсионерка обвинила ее в жестоком обращении с животными. Дамочка выбросила собаку с пятого этажа прямо на глазах у ребенка.

Она пришла к потерпевшей в гости. Женщины сначала мило беседовали, но слово за слово и между ними разгорелся спор. Каждая пыталась доказать другой, как правильно нужно воспитывать ребенка, который был им дорог и в этот момент находился там же в квартире. Когда у волгоградки закончились аргументы, она схватила собаку, открыла балкон и выбросила ни в чем неповинное животное с пятого этажа. Все происходило в присутствии малыша.

Собака не выжила. Чтобы наказать живодерку, пенсионерка отправилась в полицию. Ведь пес хоть и безродный, но был дорог ее семье.

- Сейчас в отношении 26-летней женщины возбудили уголовное дело по статье: жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Ей грозит лишение свободы до трех лет, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU