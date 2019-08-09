Волгоградцы осваивают новые профессии накануне пенсии

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-09T10:39:02+03:00

Во время обучения на курсах повышения квалификации предпенсионеры могут получать стипендию в размере МРОТ 11 280 рублей в месяц

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За последние три месяца 240 волгоградских работодателей направили на курсы повышения квалификации сотрудников предпенсионного возраста. Занятия, проходят в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В целом возможностью пойти учиться уже воспользовались 630 предпенсионеров региона. Программа рассчитана и на работающих, и на безработных, которые во время обучения получают стипендию в размере МРОТ - 11 280 рублей в месяц.

Как пояснили "КП-Волгоград" в областном комитете по труду и занятости населения, проходят обучение волгоградские предпенсионеры на базе ведущих вузов и колледжей региона, среди которых ВолГАУ, ВГСПУ, ВПИ и другие. Занятия могут быть и в заочной, и очно-заочной формах, есть возможность учиться и дистанционно.

Те, кто желают получить новую профессию, могут обратиться в центр занятости населения и написать заявление. Для этого будет нужен паспорт, страховое свидетельство, трудовая книжка, а также документы об образовании и квалификации. Тем, кто трудоустроен, понадобится также согласие работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU