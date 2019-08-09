2019-08-09T09:54:47+03:00
Происшествия

В Волгограде подросток на «шестерке» сбил шестилетнего велосипедиста

Екатерина МАЛИНИНА
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Детей доставили в больницы.Детей доставили в больницы.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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авария произошла около пяти часов 8 августа в Кировском районе. 16-летний подросток без прав сел за руль отцовской «шестерки». Он ехал по переулки Розы Люксембург. Водитель не увидел шестилетнего мальчишку на велосипеде. В итоге ребенок оказался под колесами авто. Велосипедиста доставили в больницу. Ну а родителям 16-лтнего волгоградца предстоит серьезный разговор с сотрудниками ПДН.

В Еланском районе 26-летняя девица ехала на «Приоре» по улице Ленинской. Она видела, что по дороге едет мальчишка-велосипедист. Но избежать аварии не смогла. Женщина «зацепила» велосипед и подросток упал. В результате аварии ему потребовалась медицинская помощь.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, могла ли дама избежать ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские просят водителей быть внимательными, когда по дороге едет велосипедист. Ну а родителям следует провести беседу с ребенком: правила поведения на дороге на велосипеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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