2019-08-09T10:05:34+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пенсионер на «Оке» устроил аварию с пятью пострадавшими

Он выехал на встречную полосу
Екатерина МАЛИНИНА
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В больницу попали сразу пять человек.В больницу попали сразу пять человек.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария произошла во втором часу дня 8 августа. 76-летний водитель на «Оке» мчался по дороге «Суровикино – хутор Гнутов». Он выехал на встречную полосу и вовремя не вернулся на свою – врезался в ВАЗ 21140, за рулем которого ехал 55-летний местный житель. Удар был сильным.

Водителя «Оки» и его жену в шоковом состоянии увезли в больницу. Водитель «четырнадцатой» и его две пассажирки также оказались на больничной койке.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ЧП.

На саратовской трассе 27-летний водитель на «БМВ-520» устроил тройную аварию. Он слишком близко подъехал к впередиидущей машине, а когда «Дэу Нексия» сбросила скорость, врезался в нее. 41-летний водитель от удара выехал на встречную полосу, ударился об ограждение, а затем врезался в «Ниссан», за рулем которого был краснодарец. Медицинская помощь потребовалась водителю на «Нексии», но от госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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