2019-08-09T08:24:33+03:00
Происшествия

В Волжском мужчина с козлиной бородкой забирал у бабушек деньги для мошенников

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину задержали с деньги от очередной жертвы.Мужчину задержали с деньги от очередной жертвы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Мошенники с каждый днем становятся все наглее. И их становится больше. Кто-то придумывает аферу с банковскими карточками, а кто-то по старинке просит деньги за попавших в страшную беду родственников. Именно такую схему использовали мошенники для пенсионеров Волжского. Они просили от 5 до 60 тысяч рублей за благополучное решение проблемы для их внуков, совершивших преступление или пьяное ДТП. Так как бабушкам сложно разобраться с картами, за деньгами лично приезжал курьер. Его удалось задержать . 23-летний волжанин объезжал стариков по указанным адресам и собирал у них деньги.

Задержали парня как раз после очередного «обхода». На руках у него было 26 тысяч от одной из обманутых бабушек. Всего известно о семи эпизодах.

- В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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