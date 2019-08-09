В Волжском мужчина с козлиной бородкой забирал у бабушек деньги для мошенников

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-09T08:24:33+03:00

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Мошенники с каждый днем становятся все наглее. И их становится больше. Кто-то придумывает аферу с банковскими карточками, а кто-то по старинке просит деньги за попавших в страшную беду родственников. Именно такую схему использовали мошенники для пенсионеров Волжского. Они просили от 5 до 60 тысяч рублей за благополучное решение проблемы для их внуков, совершивших преступление или пьяное ДТП. Так как бабушкам сложно разобраться с картами, за деньгами лично приезжал курьер. Его удалось задержать . 23-летний волжанин объезжал стариков по указанным адресам и собирал у них деньги.

Задержали парня как раз после очередного «обхода». На руках у него было 26 тысяч от одной из обманутых бабушек. Всего известно о семи эпизодах.

- В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU