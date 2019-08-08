Военнослужащие снесли в Камышине десять аварийных зданий

СЕГОДНЯ 18:44 2019-08-08T18:45:11+03:00

Еще двадцать на очереди до конца года

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В Волгоградской области достаточно много зданий, признанных аварийными и подлежащими сносу. Их расселяют, закрывают, и так они иногда стоят по несколько лет. В этом году на помощь пришли Инженеры соединения Южного военного округа (ЮВО). Они решили совместить, как говорят, приятное с полезным. Во-первых, таким образом, они проходят тактико-специальные учения; во-вторых сносят аварийные здания и избавляют людей от угрозы, которую они представляют; в-третьих, расчищают территорию для возведения новых объектов инфраструктуры. По такой схеме наши инженеры уже снесли около 10 аварийных зданий и сооружений в Камышине Волгоградской области.

- К выполнению работ по сносу зданий, разбору и расчистке завалов, вывозу строительного мусора привлечено около 100 военнослужащих, обладающих высокой квалификацией. Задействовано около 20 единиц техники, в том числе экскаваторы, бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-М, универсальные дорожные машины УДМ, автомобили КамАЗ, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Работа на этом не завершена. До конца года военным инженерам ЮВО из Волгоградской области предстоит обрушить еще около 20 аварийных и списанных зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU