2019-08-08T18:45:11+03:00
Политика

Военнослужащие снесли в Камышине десять аварийных зданий

Еще двадцать на очереди до конца года
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта Минобороны.Фото с сайта Минобороны.
Изменить размер текста:

В Волгоградской области достаточно много зданий, признанных аварийными и подлежащими сносу. Их расселяют, закрывают, и так они иногда стоят по несколько лет. В этом году на помощь пришли Инженеры соединения Южного военного округа (ЮВО). Они решили совместить, как говорят, приятное с полезным. Во-первых, таким образом, они проходят тактико-специальные учения; во-вторых сносят аварийные здания и избавляют людей от угрозы, которую они представляют; в-третьих, расчищают территорию для возведения новых объектов инфраструктуры. По такой схеме наши инженеры уже снесли около 10 аварийных зданий и сооружений в Камышине Волгоградской области.

- К выполнению работ по сносу зданий, разбору и расчистке завалов, вывозу строительного мусора привлечено около 100 военнослужащих, обладающих высокой квалификацией. Задействовано около 20 единиц техники, в том числе экскаваторы, бульдозеры на артиллерийском тягаче БАТ-М, универсальные дорожные машины УДМ, автомобили КамАЗ, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Работа на этом не завершена. До конца года военным инженерам ЮВО из Волгоградской области предстоит обрушить еще около 20 аварийных и списанных зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волго-Ахтубинская пойма зазывает на фестиваль лотосов
В Волгограде юристы-мошенники наживаются на перерасчете пенсий волгорадцев
Суд Волгограда признал кондуктора, выгнавшего школьника с проездным из троллейбуса, виновным
В Волжском перед домом быта установят уникальные солнечные часы
В Котово только через прокуратуру удалось добиться ремонта эндоскопа в районной больнице
Волгоградец хотел заработать на торгах, а на него оформили миллионный кредит
Спасатели с «Красного октября» вызволили таксу-потеряшку из глубокого колодца
Запихнули в машину и вывезли в гаражи: в Астрахани трое парней похитили и избили мужчину
В Волгограде будут искать деревья, которые пора срубить
Андрей Бочаров рассказал Владимиру Путину об успехах в аграрной отрасли
Каждый волгоградец в среднем имеет на счете в банке 107 тысяч рублей
Убил ударом в сердце: под Волгоградом парень зарезал односельчанина и уехал в Самару
Под Астраханью мотоциклист без прав лоб в лоб протаранил «Приору» и погиб
В Волгограде лесбиянки, геи и все поддерживающие выйдут на митинг на день ВВС
Волгоградец выиграл в мобильной лотерее 4,5 миллиона рублей
Волгоградцев привьют от сибирской язвы
«Ротор» оштрафовали на 20 тысяч за сквернословных болельщиков