2019-08-08T18:21:45+03:00
Общество

Волго-Ахтубинская пойма зазывает на фестиваль лотосов

Трехчасовой праздник пройдет на озере в поселке Красный Буксир
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вы еще не увидели воочию, как цветут лотосы? Тогда поспешите. Сейчас эти ароматные кувшинки как раз в самом расцвете. И сотрудники Волго-Ахтубинской поймы решили по такому случаю организовать фестиваль, посвященный удивительному растению, признанному королю водоемов – лотосу орехоносному. Пройдет он 9 августа на Лотосовом озере в поселке Красный Буксир.

- Это будет настоящий трехчасовой праздник, на котором вам расскажут об истории появления в Волгоградской области этого цветка, легенды, которые с ним связаны. В программе фестиваля также выступление творческих коллективов, выставка творческих работ местных мастеров и мастер-классы, - рассказывают «КП-Волгоград» в облкомприроде.

Потом туристов к лотосам растет с каждым днем, и чтобы сохранить эти краснокнижные цветы от недружелюбных гостей сотрудники парка «Волго-Ахтубинская пойма» и решили взять шефство над этим природным объектом. А фестиваль как раз призван популяризировать и напомнить гостям о ценности лотосов и бережном их хранении.

- Начало праздника - в 9.00. И не забудьте взять с собой пледы, - рекомендуют инициаторы фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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