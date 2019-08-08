В Волгограде юристы-мошенники наживаются на перерасчете пенсий волгорадцев

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-08T17:34:43+03:00

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В Волгограде набирает силу новый вид мошенничества: наживаются на пенсионерах, которым обещают «выбить» увеличенные выплаты после перерасчета. Схема простая: аферисты убеждают стариков, что при назначении им пенсии были допущены ошибки (не учли все периоды работы, справки и так далее). Потом предлагают составить заявление на перерасчет. причем просят за свои «услуги» немалые деньги. И волгоградцы «клюют на эту удочку». А в результате размер пенсии не меняется, только деньги на мнимых юристов уходят.

- Запомните: все услуги, предоставляемые Пенсионным фондом РФ, являются бесплатными. И, если человек действительно имеет право на перерасчет пенсии в соответствии с федеральным законом, то ему это сделают абсолютно бесплатно при обращении человека в ПФР или МФЦ, -акцентируют внимание в Отделение ПФР по Волгоградской области.

Поэтому, не отдавайте деньги аферистам, а лучше позвоните на «горячую линию» ОПФР по Волгоградской области – (8442)-96-09-09 - и уточните всю нужную вам информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU