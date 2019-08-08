2019-08-08T16:29:03+03:00
Общество

В Волжском перед домом быта установят уникальные солнечные часы

Также здесь появится первая в городе экопарковка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Такие солнечные часы установлены в Белгороде, что получится в Волжском - сравним.Такие солнечные часы установлены в Белгороде, что получится в Волжском - сравним.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Юбилей Волжского отгремел, но работы по преображению города продолжаются. И вскоре у дома быта в 21 микрорайоне появится прекрасная зона отдыха, изюминской которой станут аналемматические часы. Их уже привезли в Волжский с завода-изготовителя и на днях начнут монтировать.

Что это за чудо-часы такие? Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, это солнечные часы диаметром 2,5 метра. Циферблат выполнен на гранитном основании, в центре эллипса - площадка с отметками времени года. Встав на соответствующую отметку, человек сможет узнать время по собственной тени.

Все это делается, напоминают чиновники, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», куда попала и эта территория.

Здесь уже смонтировали систему автоматического полива, проложили кабеля освещения, сейчас укладывают тротуарную плитку и рулонный газон.

На втором этапе здесь высадят молодые деревья и кустарники, а также выполнят благоустройство территории вдоль улицы Мира - от Дома быта до здания Сбербанка.

- Кроме того, здесь появится первая в Волжском экопарковка. Это когда площадка засеяна газонной травой и укреплена бетонной решеткой, благодаря которой машины не повредят насаждения. Также здесь установят конструкцию для парковки велосипедов, новые скамейки, урны и вазоны, - уточняют в администрации Волжского.

Все работы по благоустройству этой территории должны закончить к 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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