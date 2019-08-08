В Волжском перед домом быта установят уникальные солнечные часы
Юбилей Волжского отгремел, но работы по преображению города продолжаются. И вскоре у дома быта в 21 микрорайоне появится прекрасная зона отдыха, изюминской которой станут аналемматические часы. Их уже привезли в Волжский с завода-изготовителя и на днях начнут монтировать.
Что это за чудо-часы такие? Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, это солнечные часы диаметром 2,5 метра. Циферблат выполнен на гранитном основании, в центре эллипса - площадка с отметками времени года. Встав на соответствующую отметку, человек сможет узнать время по собственной тени.
Все это делается, напоминают чиновники, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», куда попала и эта территория.
Здесь уже смонтировали систему автоматического полива, проложили кабеля освещения, сейчас укладывают тротуарную плитку и рулонный газон.
На втором этапе здесь высадят молодые деревья и кустарники, а также выполнят благоустройство территории вдоль улицы Мира - от Дома быта до здания Сбербанка.
- Кроме того, здесь появится первая в Волжском экопарковка. Это когда площадка засеяна газонной травой и укреплена бетонной решеткой, благодаря которой машины не повредят насаждения. Также здесь установят конструкцию для парковки велосипедов, новые скамейки, урны и вазоны, - уточняют в администрации Волжского.
Все работы по благоустройству этой территории должны закончить к 30 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU