В Котово только через прокуратуру удалось добиться ремонта эндоскопа в районной больнице

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-08T15:37:57+03:00

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В районных больницах сложная ситуация не только с кадрами – на местах не хватает узких специалистов и врачей общей практики. В плачевном состоянии находится и оборудование. Многое, что поставлялось в районы по федеральной программе, пришло в негодность и требует ремонта. К сожалению, не всегда администрация лечебных учреждений находит деньги, чтобы привести медтехнику в порядок. И страдают из-за этого в первую очередь пациенты. В прокуратуру Котовского района пришло сразу несколько заявлений от местных жителей. Они жаловались, что с начала года в ЦРБ не работает эндоскоп. Так что котовцы вынуждены были проводить эндоскопию в платной клинике.

Прокуратура в интересах пациентов вынесла представление об устранении нарушений закона в адрес главврача. И это сподвигло выделить деньги на ремонт медаппаратуры. Так что сейчас все пациенты по направлению врача могут пройти эндоскопическое исследование бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU