Волгоградец хотел заработать на торгах, а на него оформили миллионный кредит

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-08T15:56:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенники с каждым днем находят все более изощренные способы «развода»: то звонят от имени банка, то придумывают истории о возврате налогов, а в итоге с карт волгоградцев «улетают» сотни тысяч рублей. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, только за минувшие сутки аферисты увели у наших земляков более 1 миллиона рублей. А еще почти на миллион оформили на волгоградца кредит. Как? С расчетом на некомпетентность и наивность мужчины.

52-летний волгоградец решил заработать на торгах на рынке ценных бумаг через посредника. Он скачал из интернета на компьютер специальное приложение, предназначенное для брокерских услуг, и перевел 12 тысяч рублей на указанный счет, чтобы начать торги. После этого мужчине позвонил неизвестный и представился работником финансовой биржи. А еще через время этот «хакер-незнакомец» завладел персональными данными волгоградца и по ним и оформил на него кредит - на сумму около 1 миллиона рублей.

Когда сайт биржи заблокировали, волгоградец понял, что его обманули и пошел в полицию.

А 35-летняя волгоградка потеряла 5800 тысяч рублей, поверив звонку якобы из банка. Ей наплели, что для защиты от взлома карты надо срочно пойти в отделение банка и выполнить ряд комбинаций. Женщина сделала, что ей указали и осталась без сбережений.

- Мошенников ищут. Но, уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами, Не позволяйте мошенникам себя обмануть! - призывают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU