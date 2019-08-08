Спасатели с «Красного октября» вызволили таксу-потеряшку из глубокого колодца

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-08T14:51:50+03:00

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Жалобное завывание услышал тракторист, который выравнивал грунт в сквере напротив завода. Мужчина пошел на звук и увидел открытый колодец. Крышки на нем не было, а изнутри доносился скулеж. Волгоградец заглянул внутрь и увидел таксу, которая тщетно пыталась выбраться наружу. Он позвал на помощь аварийно-спасательную служба «Красного октября». Так что именно бригада газоспасателей занималась весьма необычным для них делом.

- Колодец находится ниже уровня окружающего его бетона, и он долгое время оставался незаметным для пешеходов. Очевидно, также его не заметила и упавшая собака, - рассказал «КП-Волгоград» начальник аварийно-спасательной службы завода Эдуард Бахтеев.

На веревке один из спасателей спустился на дно. Обрадованная собака сразу же прыгнула на руки человеку, понимая, что он его единственный выход к солнышку, на волю. Таксу подняли наверх, она дала себя погладить, а потом дала деру – подальше от опасного места. Судя по ошейнику, пес потерялся и следующим его испытанием будет найти хозяев.

А колодец после инцидента закрыли, чтобы туда больше никто не падал: ни человек, ни любая другая животинка.

ИСТОЧНИК KP.RU