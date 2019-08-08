2019-08-08T14:27:33+03:00
Происшествия

Запихнули в машину и вывезли в гаражи: в Астрахани трое парней похитили и избили мужчину

Жертве удалось сбежать из машины через разбитое окно
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Всех троих потихителей уже поймали и задержали.Всех троих потихителей уже поймали и задержали.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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История, которую рассказали «КП-Волгоград» в следственном управлении СК по Астраханской области напоминает сюжет криминальной драмы из 90-х. Трое парней похитили мужчину, возили его по городу и избивали. Благо закончилось это благополучно: жертве удалось сбежать от бандитов.

В роли похитителей выступили три молодых человека: старшему 24 года, среднему 22, а младшему всего 17. Вечером на машине они подъехали к дому на улице Яблочкова в Астрахани и позвонили своему 38-летнему знакомому. У этого мужчины ранее случился большой конфликт с 22-летним парнем из данной компании. Он вышел по просьбе гостей, а те сразу набросились на него с кулаками.

Избив до потери сознания, парни запихнули астраханца в машину, и отправились в гаражный кооператив. Там снова били. Потом перевезли в другое место и снова били. Так они возили мужчину по городу два часа.

- Сопротивляясь, мужчине удалось выбить окно в автомобиле. А когда машина притормозила на улице Магнитогорской, он смог выпрыгнуть через это окно левой пассажирской двери и убежать от похитителей, - передают следователи слова потерпевшего.

Чуть живой астраханец пришел в полицию, где рассказал о случившемся. По «горячим» следам похитителей задержали.

- На них уже завели уголовное дело по факту похищения местного жителя группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия. Ведется расследование, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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