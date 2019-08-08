В Волгограде будут искать деревья, которые пора срубить

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-08T14:06:39+03:00

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Это лето богато на буйство погоды. Поваленные деревья, побитые машины, сломанные остановки. Пока обошлось без серьезных жертв. Но это, скорее, счастливый случай. Ведь даже небольшой ветер ломает старые ветки и сухостой. Чтобы не допустить подобного в будущем, глава Волгограда Виталий Лихачев обратился к представителям волгоградского филиала ФБУ «Рослесозащита». Он просил помочь с проведением лесопатологической экспертизы отдельно стоящих деревьев на улицах города. На специальном высокотехнологическом оборудовании Arbotom специалисты смогут сделать «томографию» ствола, а значит понять, здорово ли оно или его надо срубить.

- Старовозрастные «больные» деревья будут замещаться на молодые, адаптированные к волгоградскому климату, гипоаллергенные породы древесной растительности, - пояснили в мэрии.

Исследовать деревья начнут в сентябре 2019 года. Скорее всего, выбирать деревья для анализа помогут коммунальщики. Именно они лучше всего знают, какие деревья могут упасть во время урагана.

ИСТОЧНИК KP.RU