В Волгограде будут искать деревья, которые пора срубить
Это лето богато на буйство погоды. Поваленные деревья, побитые машины, сломанные остановки. Пока обошлось без серьезных жертв. Но это, скорее, счастливый случай. Ведь даже небольшой ветер ломает старые ветки и сухостой. Чтобы не допустить подобного в будущем, глава Волгограда Виталий Лихачев обратился к представителям волгоградского филиала ФБУ «Рослесозащита». Он просил помочь с проведением лесопатологической экспертизы отдельно стоящих деревьев на улицах города. На специальном высокотехнологическом оборудовании Arbotom специалисты смогут сделать «томографию» ствола, а значит понять, здорово ли оно или его надо срубить.
- Старовозрастные «больные» деревья будут замещаться на молодые, адаптированные к волгоградскому климату, гипоаллергенные породы древесной растительности, - пояснили в мэрии.
Исследовать деревья начнут в сентябре 2019 года. Скорее всего, выбирать деревья для анализа помогут коммунальщики. Именно они лучше всего знают, какие деревья могут упасть во время урагана.
ИСТОЧНИК KP.RU