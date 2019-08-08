Андрей Бочаров рассказал Владимиру Путину об успехах в аграрной отрасли

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-08T15:49:49+03:00

Губернатор Волгоградской области рассказал о том, как мелиорация привела к развитию в регионе сельского хозяйства

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«Как дела, Андрей Иванович?», - президент России Владимир Путин начал встречу с губернатором Волгоградской области с вопроса. А Андрей Бочаров начал свой доклад, конечно же, с позитива. А похвалиться Волгоградской области сейчас можно только сельским хозяйством: посевные площади растут, а вместе с ними и урожаи. На данный момент в закрома родины из нашего региона уже направили более четырёх миллионов тонн зерна. И уже третий год подряд собираем почти миллион тонн, так называемых "борщевых" овощей.

Как видите, урожай зерна действительно вырос за последние 5 лет. Фото администрации ВО.

- С 2014 года нам удалось в полтора раза увеличить объем мелиоративных земель в области. Выросли и объемы продукции, поставляемые на экспорт. Параллельно увеличили переработку сельхозпродукции. Если в 2014 году мы перерабатывали на территории Волгоградской области всего 20 % масличных культур, сегодня уже 80%. За год выйдем на 100%. На 50% перерабатываем уже овощей, - отчитывается Бочаров.

Еще одно перспективное направление для Волгоградской области - переработка кукурузы.

В перспективе добавить на экспорт продукцию на основе кукурузы - перспективное направление. Фото администрации ВО.

- Мы планируем поставлять и на экспорт, и для наших предприятий,продукцию, сделанную на основе глубокой переработки кукурузы. Это серьезная работа, - подчеркнул губернатор.

Затронул глава региона и тему обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Рассказал, что уже начали разработку масштабного проекта (по строительству мини-гэс на Ахтубе, - примечание автора) и что в дальнейших планах еще там территорию можно будет также использовать под сельское хозяйство.

Рассказал Бочаров Путину и о проекте мини-гэс на Ахтубе. Фото администрации ВО.

- В планах увеличить объем выработки овощей до двух миллионов тонн. Это за собой потянет, естественно, и переработку, и хранение. Владимир Владимирович, здесь я буду просить вашей дополнительной поддержки, - отметил губернатор.

После решение вопроса с обводнением поймы эти земли планируют также пустить под сельское хозяйство. Фото администрации ВО.

Но на этой ноте Владимир Путин перевел разговор на тему о работе по созданию в Волгограде онкоцентра и «фармацевтического кластера».

- Уже в ближайшее время запустим и онкоцентр, и одну из наших «звездочек» — это фармацевтический кластер, - заверил главу страны Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU