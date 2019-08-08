Каждый волгоградец в среднем имеет на счете в банке 107 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-08T13:25:58+03:00

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Люди с точки зрения финансистов делятся на две категории: те, кто копит на черный день и те, кто живут сегодняшним днем. Зарабатывают они и на тех и на других. Деньгами бережливых пользуются, а транжирам дают кредиты. Специалисты отделения Волгоград Южного ГУ Банка России посмотрели, сколько волгоградцы хранят в банках. Оказалось, кругленькую сумму в 268 миллиардов рублей. То есть на каждого жителя (включая и детей и стариков) приходится по 107 тысяч рублей. Но это как средняя температура по больнице. То есть у 100 человек по 100 рублей, а у другого 10 миллионов.

Кстати, накопления волгоградцев только растут. В год денег стало на 7,3 процента больше. Причем объем банковских вкладов все-таки превышает кредиты на 26,6 процента.

Всего же за полгода жители региона назанимали у финансовых учреждений 85 миллиардов рублей. И это не считая тех кредитных обязательства, которые появились до этого.

Кстати, мы в тройке лидеров по ЮФО среди любителей жить на заемные деньги. Впереди нас Ростовская область и Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU