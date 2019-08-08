Убил ударом в сердце: под Волгоградом парень зарезал односельчанина и уехал в Самару

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-08T13:16:16+03:00

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Утром 4 августа в полицию позвонил житель станицы Нижний Чир Суровикинского района Волгоградской области и сообщил, что нашел мертвым своего друга. 53-летний мужчина скончался от ножевого ранения. Как показала потом экспертиза, удар пришелся прямо в сердце. Следователи СУ СК тут же завели уголовное дело и стали искать убийцу.

Как рассказал правоохранителям друг погибшего, накануне он заходил к нему в гости и видел, что у мужчины кровоточит рана на груди. Предложил вызвать «скорую», но тот категорически отказался. Правда, успел рассказать, что ранил его парень по прозвищу «Рыжий», с которым тот выпивал накануне.

- По камерам видеонаблюдения, установленным на соседних частных домах, удалось вычислить предполагаемого убийцу. Им оказался 32-летний местный житель станицы. Когда следователи нагрянули к нему домой, мать сообщила, что молодой человек уехал в Самару на заработки, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На автостанции сотрудники подтвердили, что похожий по приметам мужчина, действительно, купил билет и уже отправился в соседний областной центр.

- Связавшись с водителем автобуса, удалось подтвердить информацию, что мужчина находится в салоне, ведет себя тихо и спокойно, не привлекает внимания. Под предлогом поломки шофер остановил автобус на заранее условленном месте, где убийцу уже ждали следователи и полицейские, - сообщают в ведомстве.

На первом же допросе волгоградец во всем признался. Говорит, повздорили на бытовой почве по пьянке. Нож, которым он убил соседа, выбросил к уличный туалет. После чего решил сбежать.

- Мужчину уже задержали и отправили под стражу. Сейчас следователи собирают всю информацию и улики для доказательной базы по уголовному делу, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU