2019-08-08T12:50:58+03:00
Происшествия

Под Астраханью мотоциклист без прав лоб в лоб протаранил «Приору» и погиб

У мужчины даже его «двухколесник» не был зарегистрирован
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Некоторые жители сельской местности думают, что если они не ездят по магистральным трассам, то можно садиться за руль без прав и правила на сельских дорогах не писаны. Из-за такой халатности и случаются ДТП, подобные той, что произошла 7 августа в Астраханской области. Вечером в селе Зензели в лобовом столкновении с «Ладой Приорой» насмерть разбился 37-летний мотоцикл.

Случилось это примерно в девять вечера на улице Дорожной. Мужчина на мотоцикле «ИЖ Юпитер-5» выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб в легковушку. Причем на полной скорости.

Удар был таким сильным, что мотоцикл рассыпался по дороге, а «Приора» превратилась в груду металла. Когда «скорая» помощь приехала на место ДТП, мотоциклист был еще жив, но скончался по пути в больницу.

- У водителя «Лады Приоры» медики диагностировали ушиб грудного отдела позвоночника, его госпитализировали, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Кстати, как выяснили позже сотрудники ГИБДД, погибший мотоциклист никогда не получал водительские права, а его «двухколесник» не был зарегистрирован. Кроме того, мужчина ездил с неработающей фарой. Возможно, именно это и стало причиной смертельной аварии.

- По факту произошедшего следователи ОМВД России по Лиманскому району проводят процессуальную проверку, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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