В Волгограде лесбиянки, геи и все поддерживающие выйдут на митинг на день ВВС

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-08T12:50:51+03:00

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Вопрос из разряда «разрешат или не разрешат» плавно перетекает в «побьют или не побьют». В Волгограде все-таки состоится митинг в поддержку ЛГБТ молодежи 12 августа возле Царицинской оперы.

Сначала организаторы объявили, что им запретили собираться больше одного. Но потом внимательно вчитались в ответ мэрии. Запрета нет. Площадь перед бывшим ДК Ленина место для свободных собраний. Правда, чиновники сразу предупредили всех участников: пропаганда ЛГБТ у нас в стране под запретом. Так что если контролирующие органы заметят подобное, присутствующих попросят разойтись.

На этот случай лидеры сексуальных меньшинств в Волгограде выпустили памятку, что делать, если начнутся задержания и указали телефоны бесплатной юридической помощи. Также участники могут рассчитывать на бесплатного адвоката в ОВД. Предупредили они и о возможной травле после каминг-аута. По сути, митинг и проводят в поддержку тех, кто «сталкивается с повседневной ксенофобией в обществе и государстве».

Учитывая, что праздник назначен на День ВВС, достаться митингующим может не только от полиции. Толерантности в этом вопросе у наших сограждан пока маловато.

ИСТОЧНИК KP.RU