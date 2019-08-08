Волгоградец выиграл в мобильной лотерее 4,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-08T12:25:26+03:00

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Сложно поверить, но иногда миллионером человек становится вдруг. Буквально в одно мгновение. Именно так свой миллионный капитал получил волгоградец: он выиграл его в лотерею «Столото». Причем выиграл не один миллион, а рекордную сумму = 4,5 миллиона рублей. Потратил на билет при этом всего 25 рублей.

- Волгоградец приобрел билет лотереи «Зодиак» через мобильную версию сайта «Столото». По итогам розыгрыша 678-го тиража ему достался суперприз в размере 4 538 294 рублей. Счастливыми для него стали числа 26, 02, 24, которые он отметил в первых трех игровых полях и – 11, которое он отметил в четвертом. Напомним, что по правилам лотереи первое поле билета соответствует дню, второе — месяцу, третье — году, четвертое — знаку зодиака. Получается, что победитель выбрал дату 26 февраля 24-го года и знак зодиака — водолей, - сообщают «КП-Волгоград» в лотерейной компании.

Почему именно на эту дату поставил волгоградец, как высчитывал вариант, и на что он потратит свои миллионы, узнаем, когда победитель придет за своим призом. Пока он в компанию за оформлением выигрыша не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU