2019-08-08T11:49:27+03:00
Здоровье

Волгоградцев привьют от сибирской язвы

Главный санитарный врач называет эпидемиологическую ситуацию в области напряженной
Софья ПОНОМАРЕВА
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В группе риска - те, кто работает с животными.В группе риска - те, кто работает с животными.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В настоящее время в России люди продолжают заболевать сибирской язвой, но только в зонах, связанных с сельскохозяйственными животными. В основном, это Кавказ и степные районы пастбищного скотоводства. Число заразившихся обычно не превышает 40 – 50 человек в год. Но, по словам главного государственного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой эпидемиологическая обстановка по сибирской язве в регионе продолжает оставаться напряженной. Ведомство опубликовало постановление: всем жителям области, находящихся в группе риска, сделать прививки.

Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что в 2019 от сибирской язвы не привили население в Жирновском, Камышинском, Котельниковском, Суровикинском, Руднянском, Среднеахтубенском районах и г. Волжском. Чтобы не допустить вспышки заболевания в ближайшее время для этих районов закупят вакцину и привьют всех, кто рискует заразиться. В первую очередь, зооветработников и всех, кто профессионально занимается разведением скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш, транспортировкой и переработкой мяса, работает в лабораториях.

СПРАВКА «КП»

Сибирская язва — это особо опасное инфекционное заболевание, которым болеют не только люди, но и дикие и сельскохозяйственные животные. Источники заболевания - крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, свиньи. Кошки, собаки и птицы практически никогда не болеют этой болезнью. Возбудитель сибирской язвы может попасть в организм человека тремя путями: контактно-бытовым, воздушно-пылевым и пищевым путем. Кстати, человек может заразиться от животного, но другого человека он не заразит. А вот свою лошадь или козу запросто.

Симптомы сибирской язвы - повышение температуры тела, озноб, головная боль, сильная слабость, ломящие боли в пояснице. Также появляются кожные проявления в виде большого красно-черного пятна. Больных обязательно лечат в инфекционном стационаре, чаще всего антибиотиками. Если не принять срочных мер, то летальный исход наступает через 2-3 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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